شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر المنتخب الاوليمبى ينطلق اليوم استعداداً لودية مالاوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ المنتخب الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، معسكره اليوم الإثنين استعداداً للقاء نظيره المالاوى فى الثامنة مساء الجمعة المقبل باستاد بتروسبورت ضمن برنامج إعداد الفريق الأوليمبى لخوض نهائيات الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر نوفمبر المقبل، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وتجنب الجهاز الفني للمنتخب الاولمبي اختيار لاعبين من اندية الاهلي والزمالك والاسماعيلي بسبب ارتباطات انديتهم في هذا التوقيت ببطولات أندية أفريقية كما سمح للاعبي الإنتاج الحربي والاتحاد السكندري بالمشاركة مع أنديتهم في مباراة الفريقين بالدوري يوم 7 مارس علي أن ينضموا بعدها للمعسكر.

ضمت قائمة المنتخب الأوليمبى:-

• عمر رضوان

• شهاب الدين

• محمود جاد

• مصطفي شوبير

• أسامه جلال

• محمود مرعي

• أحمد رمضان

• محمود جابر

• أحمد يوسف

• شريف رضا

• يوسف الجوهري

• أمام عاشور

• مصطفي محمد

• أحمد ياسر ريان

• كريم العراقي

• كريم يحيي

• محمد دسوقي

• أحمد ابو الفتوح

• عمر سعد

• اكرم توفيق

• أحمد مصطفي

• أحمد حمدي

• غنام جمعه

• عمار حمدي

• إسلام عطيه

• ناصر منسي

من جانبه أكد شوقي غريب علي أهمية المباراة باعتبارها أمام منافس يستعد بقوة للقاء منتخب زامبيا بطل الأمم الأفريقية للشباب في الدور الثاني من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات البطولة.