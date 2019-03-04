شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يتسلم تقرير "عبد العزيز" بشأن مستبعدى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، على متابعة اللاعبين المستبعدين من رحلة أنجولا وهم محمد إبراهيم ومحمد عنتر وكهربا وطارق حامد من خلال تقرير أيمن عبد العزيز مدرب الفريق وذلك للوقوف علي حالتهم الفنية والبدنية قبل المواجهة المقبلة أمام جورماهيا الكينى.

فيما يخضع محمد عنتر لفحص طبى خلال الساعات المقبلة تحت إشراف محمد أسامة طبيب الفريق لتحديد حجم الإصابة التي لحقت به فى القدم خلال مشاركته مع فريق الشباب بالنادي أمام سموحة في بطولة الجمهورية والتي انتهت بفوز الأبيض بهدف نظيف سجله عنتر، وشارك معه في المباراة زميله محمد إبراهيم ، فيما تابع الثنائي كهربا وطارق حامد المباراة من خارج الملعب بعد خوضهما مرانا في جيمانزيوم النادى وكان عنتر قد تعرض لإصابة عبارة عن كدمة قوية فى القدم خلال مباراة فريق الشباب.

ويلتقى الزمالك بقيادة جروس مع جورماهيا الكينى، يوم 10 مارس الجارى، على استاد برج العرب، فى الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.