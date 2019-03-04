مباريات الاثنين.. الأهلي يواجه بتروجيت.. وصدام عربي في دوري أبطال آسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرا يوميا، لأبرز المباريات التي ستقام الاثنين الموافق 4 مارس 2019 بمختلف الدوريات. دوري أبطال آسيا الوصل الإماراتي× النصر السعودي - 17:20 مساءً - القناة الناقلة beIN SPORTS HD 3. الاتحاد السعودي × الريان القطري - الموعد 19:35 مساءً - القناة الناقلة beIN SPORTS HD 3. الدوري المصري الأهلي × بتروجيت - الموعد 19:00 مساءً - القنوات الناقلة On Sport HD والنيل الرياضية.

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