رياضة | ماتشات اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماتشات اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يشهد اليوم الإثنين 4/3/2019 عدداً من المباريات القوية بالتحديد في بطولة دوري أبطال آسيا لذلك نرصد لكم مواعيد تلك المواجهات والقنوات الناقلة لها:
دوري أبطال آسيا
- لوكوموتيف طشقند × الوحدة الإماراتي
اليوم في تمام الساعة الواحدة بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 3 HD بصوت المعلق أحمد البلوشي
- الوصل الإماراتي × النصر السعودي
اليوم في تمام الساعة 5:20 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 3 HD بصوت حفيظ دراجي
- ذوب آهن × الزوراء العراقي
اليوم في تمام الساعة 5:30 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 2 HD بصوت حسن العيدروس
- الاتحاد × الريان القطري
اليوم في تمام الساعة 7:35 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 3 HD بصوت عصام الشوالي
- الأهلي × بتروجت
اليوم في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة أون سبورت والنيل للرياضة