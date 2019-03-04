شكرا لقرائتكم خبر عن الحضرى: استعد بقوة لمواجهة الإنتاج.. والنجوم قادر على الهروب من الهبوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عصام الحضرى، حارس مرمى فريق النجوم، إنه يستعد بقوة لمواجهة الإنتاج الحربى، بعد الشفاء من الإصابة التى لحقت به مؤخرًا بشد في العضلة الأمامية أدت لغيابه عن مواجهة وادى دجلة وحرس الحدود.

وعاد السد العالى للمشاركة فى تدريبات فريقه الجماعية، ليصبح جاهزًا لمواجهة الإنتاج الحربى يوم الخميس 14 مارس، فى إطار منافسات الجولة 26 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، ويحتل النجوم المركز قبل الأخير بجدول مسابقة الدورى الممتاز، برصيد 22 نقطة.

أضاف الحضرى، إنه كان حريص على مؤازرة فريق النجوم فى المباريات الماضية رغم إصابته وابتعاده عن المشاركة، موضحًا أن الفريق يستطيع النهوض والهروب من قاع الدورى، لافتًا إنه لا بديل عن الفوز على الإنتاج وحصد الثلاث نقاط.