شكرا لقرائتكم خبر عن الحضرى: استعد بقوة لمواجهة الإنتاج.. والنجوم قادر على الهروب من الهبوط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عصام الحضرى، حارس مرمى فريق النجوم، إنه يستعد بقوة لمواجهة الإنتاج الحربى، بعد الشفاء من الإصابة التى لحقت به مؤخرًا بشد في العضلة الأمامية أدت لغيابه عن مواجهة وادى دجلة وحرس الحدود.
وعاد السد العالى للمشاركة فى تدريبات فريقه الجماعية، ليصبح جاهزًا لمواجهة الإنتاج الحربى يوم الخميس 14 مارس، فى إطار منافسات الجولة 26 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، ويحتل النجوم المركز قبل الأخير بجدول مسابقة الدورى الممتاز، برصيد 22 نقطة.
أضاف الحضرى، إنه كان حريص على مؤازرة فريق النجوم فى المباريات الماضية رغم إصابته وابتعاده عن المشاركة، موضحًا أن الفريق يستطيع النهوض والهروب من قاع الدورى، لافتًا إنه لا بديل عن الفوز على الإنتاج وحصد الثلاث نقاط.
كانت هذه تفاصيل خبر الحضرى: استعد بقوة لمواجهة الإنتاج.. والنجوم قادر على الهروب من الهبوط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.