شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علاء مُهدد باستمرار الغياب عن الزمالك أمام جورماهيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث جهاز الزمالك مع محمود علاء مدافع الفريق بضرورة استكماله فترة علاجه كاملة خاصة إن اللاعب مازال أمامه ما يقرب من أسبوع فى برنامجه العلاجي من إصابة العضلة الضامة حتى لا يتم التسرع في عودته وتتفاقم الإصابة وهو ما حرص اللاعب على تأكيده إن كل تركيزه فى استكمال برنامجه التأهيلى كاملاً قبل العودة للمشاركة.

تتضاؤل فرص لحاق محمود علاء بمباراة الزمالك القادة أمام جورماهيا القادمة خاصة إن اللاعب يسعى أن يكون جاهزا بنسبة مائة بالمائة قبل العودة للمشاركة مع الفريق الأبيض خلال المرحلة المقبلة خاصة إنه يرغب أن يكون جاهزاً بأفضل صورة قبل المشاركة مع الفريق والتواجد أيضاً فى معسكر المنتخب الوطني خلال شهر مارس الجارى.

من المقرر أن يحسم البرنامج التأهيلى القدرة النهائية لمحمود علاء على اللحاق بمباراة جورماهيا من عدمه إلا إنه حتى الآن يخضع اللاعب لذلك البرنامج التأهيلى قبل المواجهة التى ستجمع الفريق الأبيض بنظيره الكينى، يوم 10 مارس الجارى، فى الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية.