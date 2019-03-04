شكرا لقرائتكم خبر عن 5 لاعبين "كعب داير" على أندية الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يبحث أى لاعب عن تأمين مستقبله فى المقام الأول بالإضافة للإستقرار الفنى والإدارى مع أى فريق ينضم إلي صفوفه، لذا فإننا نرى أن هناك بعض اللاعبين الذين ينتقلون بين أكثر من ناد خلال مسيرتهم الكروية ويطلقون عليهم ابن بطوطة الكرة المصرية ..

نستعرض فى التقرير التالى أهم 5 لاعبين " كعب داير " على أندية الدورى الممتاز :-

عصام الحضرى

حارس مرمى النجوم الحالى ، يعد من أكثر اللاعبين الذين شاركوا مع عدد من أندية الدورى الممتاز بدأها بدمياط فى الصعود الأخير للفريق عام 1995، انتقل بعدها للأهلى ليبدأ رحلة الإبداع والتألق مع القلعة الحمراء .

استمر تألق عصام الحضرى مع الأهلى حتى عام 2008 عقب هروبه لسيون السويسرى ليعود بعدها من بوابة الزمالك ، ثم ينتقل للعب بالإسماعيلى .

خرج بعدها للعب بنادى المريخ السودانى مع حسام البدرى الذى كان يتولى القيادة الفنية للفريق السودانى ، ثم عاد الحارس للعب بالإتحاد السكندرى ثم دجلة وحاليا بشارك مع النجوم .

صلاح أمين

مهاجم النجوم الحالى وأحد أفضل المهاجمين فى الكرة المصرية ، اشتهر بأهدافه العالمية فى الأهلى والزمالك بدأ حياته الكروية مع القناة ، ثم انتقل للإسماعيلى ، شارك بعدها مع الداخلية ، لينتقل إلى طلائع الجيش ليبدأ رحلة من التوهج مع الفريق العسكرى ، ينتقل بعدها لسموحة ، ثم ينتقل للإنتاج الحربى عقب صعوده منذ ثلاثة مواسم يعيد اكتشافه من جديد يعود بعدها لطلائع الجيش ثم ينتقل فى بداية الموسم الحالى للنجوم .

محمود فتح الله

مدافع النجوم الحالى ، انتقل بين العديد من الأندية بدأها بغزل المحلة ثم ينتقل للزمالك يتألق ويلعب مع المنتخب الوطنى .

يترك الزمالك وينتقل لطلائع الجيش ، ثم ينتقل للإنتاج الحربى ويلعب معه لمدة موسمين ، ثم يخرج للعب بالإنصار اللبنانى ويعود خلال فترة الانتقالات الشتوية الموسم الماضى لصفوف المقاولون العرب ، ثم يوقع فى بداية الموسم للعب مع النجوم أحد الفرق الصاعدة للدورى .

محمد ناجى جدو

تألق محمد ناجى كثيرا مع الإتحاد السكندرى ، لينتقل عام 2010 إلى الأهلى ويظهر بشكل جيد ، ينتقل بعدها إلى المقاولون العرب ، ثم ينتقل للإنتاج الحربى ، وفى بداية الموسم الحالى يوقع للجونة .

أحمد رؤوف

بدأ حياته الكروية مع القناة ، انتقل بعدها لإنبى ليبدأ فى الظهور ويحقق بطولة الكأس مع المارد البترولى ، ثم ينتقل للأهلى ، بعدها ينتقل للمصرى ، ثم يذهب لسموحه ثم وادى دجلة ، ثم بتروجت وخلال الانتقالات الشتوية الجارية انتقل للإنتاج الحربى