نتيجة مباراة الوحدة ولوكوموتيف طشقند اليوم فى دورى أبطال أسيا

نتيجة مباراة الوحدة ولوكوموتيف طشقند اليوم الاثنين 4 مارس 2019، فى افتتاح مباريات المجموعة الثانية لدورى أبطال أسيا، ينتظرها الكثير من مشجعى فريق الوحدة الاماراتىن المباراة سوف تُقام على ملعب لوكوموتيف بمدينة تشقند فى أوزبكستان، و يسعى فريق الوحدة إلى تقديم مباراة رائعة و تحقيق نتيجة طيبة، تساعده فى الصعود للدور التالى، مجموعة الوحدة الاماراتى ولوكوموتيف طشقند الأوزباكستانى تضم أيضا فريق الريان القطرى و الاتحاد السعودى، اللذان سيلعبان اليوم مباراتهما معاً.

موعد مباراة الوحدة ولوكوموتيف طشقند

سيكون توقيت مباراة الوحدة ولوكوموتيف طشقند اليوم الاثنين فى تمام الثالثة بتوقيت دولة الامارات و سلطنة عمان، الثانية بتوقيت السعودية و العراق و قطر و الكويت و البحرين، الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة و الأردن و سوريا و فلسطين.

القنوات الناقلة مباراة الوحدة ولوكوموتيف طشقند

ستكون مباراة الوحدة الاماراتى اليوم ضد لوكوموتيف طشقند منقولة على قناة beIN SPORTS HD 3، و قناة الكأس 3 HD على الهواء مباشرة و سيقوم بالتعليق على المباراة أحمد البلوشي، وإبراهيم الهشال.