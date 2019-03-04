بث مباشر مباراة الوحدة ولوكوموتيف طشقند |يلا شوت الاسطورة| الوحده (الإمارات) ضد لوكوموتيف...

نتابع معكم بث مباشر مباراة الوحدة ولوكوموتيف طشقند اليوم الإثنين 4-3-2019، مباريات دوري أبطال آسيا، الجولة الأولى، ونتابع معكم عبر رابط الاسطورة Livehd7 مشاهدة مباراة الوحدة اليوم، بدون تقطيع، حيث يفتتح النادي الإماراتي البطولة على ملعب النادي الخصم، ونتابع معكم بطاقة المباراة، وتصريحات المدير الفني للفريق، ونتابع العديد من التقارير الإخبارية التي تمكن الجميع من سهولة المتابعة.

بث مباشر مباراة الوحدة

مباراة نادي الوحدة الإماراتي الأولى بالبطولة، ولعل النتائج السابقة للفريق ضد نادي أوزباكستان، تبدو سيئة بعض الشئ، حيث إلتقى نادي الوحدة مع نادي لوكوموتيف، في أربع مناسبات من قبل، وحسم التعادل نتيجة مبارتين منهم، ولكن فاز نادي لوكوموتيف بنتيجة كبيرة وهي خماسية بدون رد على الإتحاد في فبراير 2018 الماضي، ثم فاز أيضًا على الإتحاد بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد في أبريل 2018، أي أن نادي الوحدة لم يفز على النادي الأوزباكستاني من قبل، ونتابع معكم نتيجة مباراة اليوم.

المجموعة الثانية

المجموعة الثانية تضم كلًا من نادي الوحدة الإماراتي ونادي الإتحاد السعودي، ونادي الريان القطري، ونادي لوكوموتيف صاحب مباراة اليوم من أوزباكستان، ومباراة اليوم هي الأولى بالبطولة لكلا الفرق، ونتابع معكم النتائج الخاصة بالمباريات من وقت للثاني، ونرصد المزيد.

رابط بديل للبث المباشر مباراة الوحدة ولوكوموتيف

البث المباشر

ننقل لكم رابط مشاهدة مباراة كرة القدم بين الوحدة الإماراتي ولوكوموتيف الأوزباكستاني لايف بدون تقطيع، قبل المباراة تستطيع المتابعة المباشرة، ونتابع معكم تحديث القناة الناقلة للعرض المباشر، ونتابع العديد من التقارير، ونتابع معكم مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا.

بطاقة المباراة

مباراة الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا

الوحدة-الإمارات ضد لوكوموتيف طشقند-أوزباكستان

توقيت المباراة الساعة 3:00 عصرًا بتوقيت الإمارات، والساعة 2:00 ظهرًا بتوقيت السعودية، والساعة 1:00 ظهرًا بتوقيت القاهرة

مباراة الذهاب في المجموعة الثانية

مباراة رقم 1 في المجموعة

تحكيم خيونج جين كو

تعليق أحمد البلوشي وإبراهيم الهشال

ملعب لوكوموتيف الأوزباكستاني.

تنقل المباراة قناة بي إن سبورت إتش دي 3

تنقل المباراة قناة الكأس القطرية إتش دي

تصريحات النجم تيجالي

صرح نجم الوحدة الإماراتي المخضرم سيبستيان تيجالي، أن نادي الوحدة عليه أن يغير من طريق لعبه في الفترة المقبلة، من أجل تفادي الخروج المبكر من بطولة دوري أبطال آسيا من دور المجموعات، مثلما حدث في خمس مشاركات سابقة بالبطولة نفسها، وأن عليه أن يعتمد على الأسلوب الهجومي والتعديل الخططي المميز، من أجل الخروج من المباريات بنتيجة إيجابية متميزة.

تسجيل الغساني بالنادي

أعلن مجلس إدارة نادي الوحدة الإماراتي، أنه بالفعل ضم اللاعب يحيي الغساني لقائمة الفريق، ليكون هو الأجنبي الرابع في التشكيل، وذلك ضمن الاستعدادات المتنوعة التي يخوضها النادي من أجل الدخول لمباريات دوري أبطال آسيا بشكل جيد، ونتابع المزيد من التقارير.

تصريحات مدرب الوحدة

الهولندي تين كات، مدرب نادي الوحدة بالإمارات، شدد على اللاعبين بضرورة تحقيق نتائج إيجابية، وذلك على ملعب الخصم في مباراة اليوم، وتفاديًا لأي سيناريو ومفاجآت لا يحمد عقباها، في الخروج المبكر من دور المجموعات مثلما حدث من قبل، أي أنه طالب اللاعبين بالخروج بالنتيجة الحاسمة من ملعب الخصم، من أجل التقدم خطوة واحتلال صدارة المجموعة الثانية.

نقوم بنقل البث المباشر لمباراة كرة القدم اليوم، بين نادي الوحدة الاماراتي ونادي لوكوموتيف الأوزباكستاني، عبر رابط الاسطورة للبث المباشر، ونتابع معكم البث ونقوم بتحديث القنوات الناقلة له، من أجل سهولة المتابعة، قم بحفظ المقال في المفضلة لمتابعة آخر الأخبار الخاصة بالمباريات في دوري أبطال آسيا لكرة القدم.