يلا شوت مباراة الوحدة ولوكوموتيف طشقند |الاسطورة بث مباشر| مشاهدة رابط الوحده Wehda “دوري...

نتابع معكم يلا شوت مباراة الوحدة ولوكوموتيف طشقند اليوم بث مباشر، الإثنين 4-3-2019، وذلك في الجولة الأولى الافتتاحية من بطولة دوري أبطال آسيا للأندية الأبطال، ونتابع معكم عبر رابط الاسطورة لايف مباراة اليوم بدون تقطيع، ونتابع الأخبار المتنوعة حول المباراة وبطاقة المباراة وكذلك نتائج الفرق السابقة، ونرصد لكم العديد من التقارير الهامة حول تصريحات المدرب.

يلا شوت مباراة الوحدة

مباراة المجموعة الثانية B وهي المباراة الأولى بالبطولة لنادي الوحدة الإماراتي، ونتابع معكم النتائج السلبية بعض الشئ لنادي الوحدة، وبالتالي صرح المدرب بضرورة الخروج بنتيجة إيجابية من ملعب الخصم، تفاديًا للخروج المبكر من البطولة الهامة، ونتابع المزيد.

المجموعة B

تضم المجموعة الثانية أربعة فرق في بطولة دوري أبطال آسيا وهو، الوحدة الإماراتي، والإتحاد السعودي، والريان القطري، ولوكوموتيف طشقند من أوزباكستان، مباراة اليوم في الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا، ونتابع معكم كل جديد عبر نقل محتوى متميز، ونرصد الأخبار الهامة حول اللقاء الهام.

بطاقة المباراة

مباراة الوحدة ولوكوموتيف طشقند

دوري أبطال آسيا الجولة الأولى

توقيت المباراة الساعة 3:00 عصرًا بتوقيت الإمارات والساعة 2:00 ظهرًا بتوقيت السعودية

ملعب لوكوموتيف

الحكم هيونج جيم كو

تعليق أحمد البلوشي، وإبراهيم الهشال

مباراة الذهاب في المجموعة B

تنقل المباراة قناة بي إن سبورت إتش دي 3

تنقل المباراة قناة الكأس القطرية

نتائج المواجهات السابقة

لعل النتائج الخاصة بمواجهة الفريقين تصب في صالح فريق أوزباكستان، حيث فاز في مبارتين، وتعادل الناديين في مبارتين أيضاً، ولم يفز نادي الوحدة في أي مباراة، وبدأت المواجهات منذ عام 2018 حيث فاز نادي لوكوموتيف بنتيجة كبيرة على الإتحاد وهي خماسية بدون رد، وذلك في شهر فبراير 2018 الماضي، وفي إبريل الماضي، فاز النادي نفسه على الإتحاد بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد فقط، بينما حسم التعادل نتيجة المباراة في شهر مارس وشهر مايو الماضي.

تعليمات المدرب

شدد المدير الفني الهولندي تين كات، مدرب الوحدة الإماراتي على اللاعبين في مباراة اليوم، وطالبهم ببذل أقصى جهد من أجل الظهور بمستوى طيب في مباراة اليوم في الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا، نظرًا للنتائج السلبية بين الناديين في المباريات الأخيرة، وهو ما نتابعه عن قرب في مباراة اليوم، علمًا بأن مباراة اليوم على ملعب لوكوموتيف، وشدد المدرب بالخروج بنتيجة إيجابية من ملعب الخصم.

البث المباشر

نتابع معكم رابط البث المباشر قبل بدء المباراة بقليل، من أجل سهولة المتابعة، قم بوضع الرابط بالصفحة المفضلة، من أجل سهولة المتابعة، ونحن معكم بكل جديد عبر التحديثات الإخبارية الهامة، ونتابع معكم مباريات اليوم بشكل عام.

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