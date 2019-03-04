رياضة | مواعيد أهم مباريات اليوم 4-3-2019 والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد أهم مباريات اليوم 4-3-2019 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد اليوم الإثنين 4/3/2019 عدداً من المباريات القوية بالتحديد في بطولة دوري أبطال آسيا لذلك نرصد لكم مواعيد تلك المواجهات والقنوات الناقلة لها:

دوري أبطال آسيا

- لوكوموتيف طشقند × الوحدة الإماراتي

اليوم في تمام الساعة الواحدة بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 3 HD بصوت المعلق أحمد البلوشي

- الوصل الإماراتي × النصر السعودي

اليوم في تمام الساعة 5:20 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 3 HD بصوت حفيظ دراجي

- ذوب آهن × الزوراء العراقي

اليوم في تمام الساعة 5:30 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 2 HD بصوت حسن العيدروس

- الاتحاد × الريان القطري

اليوم في تمام الساعة 7:35 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 3 HD بصوت عصام الشوالي

الدوري المصري

- الأهلي × بتروجت

اليوم في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة أون سبورت والنيل للرياضة