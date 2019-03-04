شكرا لقرائتكم خبر عن فالنسيا يفوز على أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق فالنسيا فوزا ثمينا على ضيفه أتلتيك بيلباو بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما، مساء الأحد، على ملعب ميستايا، ضمن لقاءات الأسبوع الـ 26 من الدوري الإسباني.

أحرز هدفي فالنسيا رودريجو مورينو في الدقيقة 49، وكيفن جاميرو في الدقيقة 89 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد فالنسيا إلى 36 نقطة في المركز السابع، في حين تجمد رصيد أتلتيك بيلباو إلى 33 نقطة في المركز الحادي عشر.