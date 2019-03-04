التعديلات المستمرة.. تشويق أم إضرار بالكرة؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام
لا يزال الاتحاد الدولي لكرة القدم ومجلس الاتحاد الدولي «إيفاب»، في تحديث مستمر لقوانين اللعبة من حيث الإضافة والإلغاء وإحداث تعديلات جديدة، وسط تفاوت بين قبول هذه التعديلات ورفضها.
وخلال 2018 الماضي، أجرى مجلس كرة القدم العالمي المعني بتطوير اللعبة وتحسين قوانينها تعديلات كثيرة بدا كثير منها غير واضح أو معلن بالنسبة للمشجع أو المشاهد.
وكان آخر التعديلات التي أقرها مجلس كرة القدم أمس الأول في مدينة أبردين الأسكتلندية، أعادها إلى بحثه عن خلق متعة إضافية للكرة على مستوى العالم والبحث عن مزيد من التطور والمتعة للعبة الشعبية الأولى في العالم.
تعديلات للعمل بها في الموسم المقبل
- إذا لمست الكرة يد المهاجم داخل منطقة الجزاء، ونتج عنها هدف سواء كان متعمدا أو لا، سيتم إلغاء الهدف
- اللاعب الذي يتم استبداله، ليس مطالبا بالخروج من منتصف الملعب، بل يغادر من أقرب نقطة له
- اللاعبون أصبح مسموحا لهم لمس الكرة داخل منطقة الجزاء، في ركلات المرمى
- أصبح بإمكان الحكم إشهار البطاقات الصفراء أو الحمراء للجهازين الفني والإداري للفرق وليس الطرد مشافهة
- إذا لمست الكرة الحكم في إحدى الهجمات، بإمكانه إجراء إسقاط للكرة، على عكس ما كان يحسب من قبل بأن الحكم مثل الهواء
- حارس المرمى مطالب بوضع قدم واحدة على خط المرمى في ركلات الجزاء
- اتخاذ إجراءات تأديبية تجاه اللاعبين الذين يثيرون المشاكل في الحائط البشري خلال الركلات الثابتة
أبرز تعديلات 2018 الماضي
اللاعبون
- ينذر اللاعب أو البديل أو المستبدل أو أحد مسؤولي الفريق الذي يدخل منطقة مراجعة الحكم وتشغيل الفيديو
- قد تسمح قواعد المسابقة باستخدام بدل إضافي في الوقت الإضافي حتى إذا لم يستخدم جميع التبديلات المسموح بها
- يمكن تسمية 12 بديلا كحد أقصى للمباريات الودية الدولية للمنتخبات الوطنية فئة (أ) لكن ما زال عدد التبديلات 6 فقط
- يمكن استخدام أجهزة الكترونية أو أجهزة تواصل صغيرة يدوية في المنطقة الفنية لأغراض تدريبية تكتيكية أو لسلامة اللاعبين .
- اللاعب الذي يغادر الميدان لسبب يتعلق بالمعدات ويعاود الدخول بدون إذن الحكم ويتداخل يعاقب بركلة حرة مباشرة أو ركلة جزاء.
- الأخطاء التي تستوجب الطرد أو الهوية الخاطئة يمكن إعادة مشاهدتها بالفيديو حتى بعد استئناف اللعب.
- دخول غرفة تشغيل الفيديو مخالفة تستوجب الطرد.
- دخول منطقة مراجعة الحكم أو الاستخدام المفرط لإشارة التلفزيون تستوجب البطاقة الصفراء.
- لا يسمح لحكام المباراة بحمل كاميرات.
- تضمين إشارات التدقيق وإعادة المشاهدة المستخدمة في عملية حكم الفيديو المساعد.
مدة المباراة
- توقفات شرب السوائل يجب ألا تتجاوز دقيقة واحدة.
- احتساب الوقت بدل الضائع لتوقفات شرب السوائل وتدقيق إعادة المشاهدات لحكم الفيديو المساعد.
- التسلل لحظة التلامس الأولى عندما تلعب أو تلمس الكرة هي اللحظة التي يحكم فيها على موقف التسلل.
- العض أو البصق ضد أي شخص تم تضمينه كمخالفة تستوجب ركلة حرة مباشرة وطردا.
- رمي جرم على الكرة أو ضرب الكرة بشيء ممسوك باليد مخالفات منفصلة لركلة حرة مباشرة (ليست جزءا من لمس الكرة باليد).
- إذا ارتدت الكرة من حارس المرمى هذا لا يمنع الحارس من مسك الكرة مرة ثانية حتى وإن كانت المحاولات الأولى لالتقاط أو مسك الكرة بتعمد.
- إذا طبق الحكم مبدأ إتاحة الفرصة لمنع فرصة محققة لتسجيل هدف يتم إنذار المخالف بغض النظر عن تسجيل هدف من عدمه.
- عند ارتكاب مخالفتين تستوجبان بطاقتين صفراوين بفترة متقاربة، يجب إشهار كلتا البطاقتين، نفس المبدأ إذا كانت إحدى المخالفتين تستوجب الطرد.
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