التعديلات المستمرة.. تشويق أم إضرار بالكرة؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

لا يزال الاتحاد الدولي لكرة القدم ومجلس الاتحاد الدولي «إيفاب»، في تحديث مستمر لقوانين اللعبة من حيث الإضافة والإلغاء وإحداث تعديلات جديدة، وسط تفاوت بين قبول هذه التعديلات ورفضها.

وخلال 2018 الماضي، أجرى مجلس كرة القدم العالمي المعني بتطوير اللعبة وتحسين قوانينها تعديلات كثيرة بدا كثير منها غير واضح أو معلن بالنسبة للمشجع أو المشاهد.

وكان آخر التعديلات التي أقرها مجلس كرة القدم أمس الأول في مدينة أبردين الأسكتلندية، أعادها إلى بحثه عن خلق متعة إضافية للكرة على مستوى العالم والبحث عن مزيد من التطور والمتعة للعبة الشعبية الأولى في العالم.

تعديلات للعمل بها في الموسم المقبل

إذا لمست الكرة يد المهاجم داخل منطقة الجزاء، ونتج عنها هدف سواء كان متعمدا أو لا، سيتم إلغاء الهدف

اللاعب الذي يتم استبداله، ليس مطالبا بالخروج من منتصف الملعب، بل يغادر من أقرب نقطة له

اللاعبون أصبح مسموحا لهم لمس الكرة داخل منطقة الجزاء، في ركلات المرمى

أصبح بإمكان الحكم إشهار البطاقات الصفراء أو الحمراء للجهازين الفني والإداري للفرق وليس الطرد مشافهة

إذا لمست الكرة الحكم في إحدى الهجمات، بإمكانه إجراء إسقاط للكرة، على عكس ما كان يحسب من قبل بأن الحكم مثل الهواء

حارس المرمى مطالب بوضع قدم واحدة على خط المرمى في ركلات الجزاء

اتخاذ إجراءات تأديبية تجاه اللاعبين الذين يثيرون المشاكل في الحائط البشري خلال الركلات الثابتة

أبرز تعديلات 2018 الماضي

اللاعبون

ينذر اللاعب أو البديل أو المستبدل أو أحد مسؤولي الفريق الذي يدخل منطقة مراجعة الحكم وتشغيل الفيديو

قد تسمح قواعد المسابقة باستخدام بدل إضافي في الوقت الإضافي حتى إذا لم يستخدم جميع التبديلات المسموح بها

يمكن تسمية 12 بديلا كحد أقصى للمباريات الودية الدولية للمنتخبات الوطنية فئة (أ) لكن ما زال عدد التبديلات 6 فقط

يمكن استخدام أجهزة الكترونية أو أجهزة تواصل صغيرة يدوية في المنطقة الفنية لأغراض تدريبية تكتيكية أو لسلامة اللاعبين .

اللاعب الذي يغادر الميدان لسبب يتعلق بالمعدات ويعاود الدخول بدون إذن الحكم ويتداخل يعاقب بركلة حرة مباشرة أو ركلة جزاء.

الأخطاء التي تستوجب الطرد أو الهوية الخاطئة يمكن إعادة مشاهدتها بالفيديو حتى بعد استئناف اللعب.

دخول غرفة تشغيل الفيديو مخالفة تستوجب الطرد.

دخول منطقة مراجعة الحكم أو الاستخدام المفرط لإشارة التلفزيون تستوجب البطاقة الصفراء.

لا يسمح لحكام المباراة بحمل كاميرات.

تضمين إشارات التدقيق وإعادة المشاهدة المستخدمة في عملية حكم الفيديو المساعد.

مدة المباراة

توقفات شرب السوائل يجب ألا تتجاوز دقيقة واحدة.

احتساب الوقت بدل الضائع لتوقفات شرب السوائل وتدقيق إعادة المشاهدات لحكم الفيديو المساعد.

التسلل لحظة التلامس الأولى عندما تلعب أو تلمس الكرة هي اللحظة التي يحكم فيها على موقف التسلل.