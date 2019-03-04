شكرا لقرائتكم خبر عن أبوريدة يدرس عدم تعيين رئيس لمجموعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس هانى أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة عدم تعيين رئيس لمجموعة القاهرة أثناء البطولة على أن يتم تعيين مساعد ثانى للمجموعة بجانب وليد مهدى مساعد رئيس مجموعة الدفاع الجوى، بحيث يكون مساعد رئيس مجموعة استاد القاهرة .

قرر هاني أبوريدة مؤخرا ، تعيين عامر حسين رئيس لجنة المسابقات رئيساً لمجموعة الاسكندرية في البطولة ، كما قرر رئيس اللجنة المنظمة لبطولة أفريقيا، تعيين محمد شيحة وكيل اللاعبين رئيساً لمجموعة الاسماعيلية، وعز الدين أحمد رئيسا لمجموعة السويس، ومحمد ياسين مدير منطقة بورسعيد رئيساً لمجموعة بورسعيد.

وتقام بطولة افريقيا في خمس محافظات هى القاهرة والإسكندرية والسويس والإسماعيلية وبورسعيد خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو.