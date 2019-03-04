شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يمنح لاعبى الزمالك راحة 24 ساعة بعد العودة من أنجولا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحصل لاعبو الزمالك على راحة سلبية 24 ساعة بعد العودة صباح اليوم أنجولا حيث ستعود البعثة البيضاء فى التاسعة صباحا على متن الطائرة الخاصة التي تم توفيرها لتلك الرحلة البيضاء وذلك بعد انتهاء الفريق من مواجهة بترو أتلتيكو الأنجولي في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بالكونفدرالية، على أن يستأنف الفريق الأبيض تدريباته غدا الثلاثاء، استعدادا لمواجهة جورماهيا الكينى فى الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية.

كان الزمالك قد أحيا آماله فى الكونفدرالية بالفوز على بترو أتلتيكو الأنجولى، بهدف نظيف سجله المغربى حميد أحداد، فى المباراة التى جمعت بين الفريقين، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، التى أقيمت على ستاد 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية "لواندا".

جاء مشوار الزمالك فى دور المجموعات ببداية غير موفقة بالهزيمة أمام جورماهيا الكينى فى الجولة الأولى بأربعة أهداف مقابل هدفين فيما تعادل بهدف لمثله فى مباراتيه أمام نصر حسين داى الجزائرى فى الجولة الثانية وبترو أتليتكو الأنجولى فى الجولة الثالثة ثم حقق الفوز على الفريق الأنجولى بملعبه ليصبح رصيد الفريق الأبيض 5 نقاط.