شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى إجازة 24 ساعة بعد تذيل جدول ترتيب الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى لإنبى، منح لاعبى الفريق البترولى راحة سلبية لمدة 24 ساعة، بعد الخسارة التى تلقاها من وادى دجلة، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الفريقين، أمس الأحد، على استاد بتروسبورت، فى الجولة الـ25 من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

ومن المقرر أن يستأنف إنبى، تدريباته غدا الثلاثاء، استعدادا لمواجهة حرس الحدود، يوم الإثنين المقبل، على استاد حرس الحدود بالمكس فى الإسكندرية، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ26 بالدورى.

ويحتل إنبى بالخسارة من دجلة، مؤخرة جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 21 نقطة بعد خوضه 24 مباراة فاز خلالهم الفريق البترولى فى 4 مباريات فقط وتعرض للخسارة فى 11 وتعادل فى 9 مواجهات.