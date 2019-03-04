رياضة | موعد مباراة النصر ضد الوصل في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة النصر ضد الوصل في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل نادي النصر السعودي ضيفاً ثقيلاً على الوصل الإماراتي مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

ويلتقي نادي النصر مع الوصل الإماراتي على ملعب زعبيل مساء اليوم الإثنين والموافق 4/3/2019 في تمام الساعة 5:20 بتوقيت مدينة القاهرة و6:20 بتوقيت مكة المكرمة.

وستكون مباراة النصر مع الوصل في البطولة الآسيوية مذاعة عبر البث المباشر والحي على قناة بي إن سبورت 3 HD بصوت حفيظ دراجي وقناة الكأس 3 HD بتعليق خالد الحدي.

وتضم المجموعة الأولى من دوري الأبطال كلاً من:

- الوصل الإماراتي

- الزوراء العراقي

- النصر السعودي

- ذوب آصفهان الإيراني

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة النصر مع الوصل في البطولة الآسيوية عبر البث المباشر والحي على موقع الخليج 365 الرياضي.