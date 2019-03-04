رياضة | كلوب ينتقد محمد صلاح ويكشف سببا غريبا للتعادل مع إيفرتون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلوب ينتقد محمد صلاح ويكشف سببا غريبا للتعادل مع إيفرتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دافع يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن لاعبه محمد صلاح بعد التعادل السلبي أمام إيفرتون ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

وقال يورجن كلوب: "البعض لن يعجبه ما أقول، ولكن هذه هى الحقيقة، الرياح أثرت علينا ولم تساعدنا فالأمور كانت صعبة فى الاستحواذ على الكرة، ولنا 4 فرص محققة عن طريق محمد صلاح وفيرمينو".

وأضاف كلوب أن محمد صلاح قام بكل شئ بشكل صحيح، إلا أنه فشل فى تنفيذ اللمسة الأخيرة أمام إيفرتون مشددًا على عدم تفكيره في مانشستر سيتي.

وأشار إلى أنه لا يفكر في مانشستر سيتى ويركز فقط على تحقيق الفوز وانتظار ما ستصل إليه الأمور فى نهاية الموسم.

مدافع ليفربول: الوصافة أفضل من صدارة الدوري الإنجليزي

أكد أندرو روبرتسون ظهير أيسر فريق ليفربول أن تعادل فريقه مع إيفرتون حول الضغط إلى مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي.

وقال روبرتسون في تصريحات لشبكة الإذاعة البريطانية بي بي سي: "إيفرتون يعتقدون أن التعادل أوقفنا عن سباق الفوز بالدوري وهذا يظهر أننا نسير بشكل جيد ولهذا أرادوا إيقافنا عن مسيرتنا".

وأضاف روبرتسون: "الأمور تحولت الآن، أصبحنا نحن من نطارد مانشستر سيتي على الصدارة الآن فالضغط انتقل إليهم وسنقاتل على اللقب حتى الدقيقة الأخيرة، سيتي عليهم الحفاظ على اللقب الآن ومواصلة الصدارة".

نيمار يلمح إلى إمكانية انتقاله لريال مدريد

ترك نيمار داسيلفا مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي الباب مفتوحًا أمام إمكانية الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني في الصيف المقبل.

وقال نيمار في حديث مطول لقناة "جلوبو" البرازيلية تم تسجيله في باريس بمناسبة قرب إكماله 10 أعوام في مسيرته الاحترافية: "في المستقبل كل شيء ممكن.. أنا لا أقول إنني ذاهب إلى ريال مدريد فاهدأوا.. الجميع يعرف أنني قد حققت حلمي الذي كان اللعب لبرشلونة".

وأضاف نيمار: "ريال مدريد هو واحد من أكبر الفرق في العالم وكل اللاعبين الذين يحظون باهتمام من هذا النادي يرغبون في الدفاع عن ألوانه.. أنا الآن سعيد جدًا في باريس ولكن في المستقبل كل شيء ممكن".

وأشاد نيمار بزميله في نادي العاصمة الدولي الواعد كيليان مبابي، مشيرا إلى أنه سيكون واحدا من أعظم لاعبي كرة القدم في العالم على الرغم من أن كلاهما يتطلعان لأكبر الجوائز الفردية في هذه الرياضة.

ضحايا ريال مدريد

هاجمت جماهير فريق ريال مدريد اللاعبين بعد خسارة مباراتي الكلاسيكو أمام برشلونة في كأس ملك إسبانيا والدوري الإسباني على ملعب سانتياجو برنابيو.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن جماهير ريال مدريد حملت أسباب هزيمتي الفريق أمام برشلونة للعديد من الأسماء داخل تشكيلة المدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري، الذي لم يسلم هو الأخر من الانتقادات.

وتضمن تقرير الصحيفة الرياضية الإسبانية أسماء توني كروس وجاريث بيل وكاسيميرو وكريم بنزيما لعدم الظهور بالمستوى المأمول في الكلاسيكو أمام برشلونة.

كيف استعان برشلونة بـ"نيمار" لقهر باريس سان جيرمان

نجح نادي برشلونة الإسباني في حسم صفقة انتقال فرينكي دي يونج بصعوبة بالغة بعد منافسة شرسة مع باريس سان جيرمان الفرنسي وذلك خلال فترة الميركاتو الشتوي.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية بعض من تفاصيل صفقة انضمام الدولي الهولندي فرينكي دي يونج إلى برشلونة بعد تأكيدها على استعانة البارسا بعدة أسلحة، من أجل حسم الصفقة متفوقاً على سان جيرمان.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن إدارة النادي برشلونة قد كشفت لفرينكي دي يونج عن رسائل شخصية عبر "الواتساب"، استلمها مدراء النادي من نيمار، يطلب فيها العودة من جديد إلى برشلونة نادماً على خطوة رحيله إلى باريس.

واستطاع نادي برشلونة أن يحصل على توقيع الشاب دي يونج ويهزم بذلك باريس سان جيرمان في صراع الميركاتو الشتوي الحالي.

ويشعر نيمار بندم شديد بعد انتقاله إلى باريس وابتعاده عن الأضواء، واللعب بجوار كيليان مبابي الذي يتصارع على ضمه الأندية الأوروبية الكبرى من بينهم برشلونة وريال مدريد.

من الأغنى في العالم.. ريال مدريد أم برشلونة؟

تفوق نادي ريال مدريد الإسباني على غريمه التقليدي برشلونة فيما يتعلق بالأندية الأكثر دخلًا في العالم خلال الموسم الماضي.

ووفقا لقائمة "ديلويت" لأغنى أندية كرة القدم في العالم، فإن ريال مدريد كان النادي الأكثر دخلًا في الموسم الماضي بـ665 مليون جنيه إسترليني.

وتعد هذه المرة هي الـ12 التي يعتلي فيها نادي العاصمة الإسبانية قائمة أكثر الأندية دخلًا في العالم خلال الأعوام الـ22 الأخيرة.

وحل الغريم التقليدي برشلونة في المركز الثاني في قائمة "ديلويت" التي نشرتها شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، بعدما حقق دخلا قيمته 612 مليون جنيه إسترليني.

وجاء مانشستر يونايتد الإنجليزي في المركز الثالث بـ590 مليونا، متفوقا على غريمه مانشستر سيتي الذي حل في المركز الخامس بـ504 ملايين جنيه إسترليني، واحتل بايرن ميونيخ الألماني المركز الرابع في القائمة بـ557 مليون جنيه إسترليني.

واحتلت 4 أندية إنجليزية المراكز من السابع إلى العاشر في القائمة، حيث حل ليفربول سابعًا بـ455 مليون جنيه إسترليني، متفوقا على الثامن تشيلسي "448 مليونا"، والتاسع أرسنال "389 مليونا"، والعاشر توتنهام "379 مليونا".

دي يونج يعجل رحيل راكيتيتش عن برشلونة

اقترب نادي برشلونة من الاستغناء عن أحد نجومه بسبب التعاقد مع فرانكي دي يونج لاعب أياكس أمستردام الهولندي مقابل 86 مليون يورو.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية عن اقتراب رحيل الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش من برشلونة بعد التعاقد مع دي يونج.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن دي يونج سيكون اللاعب الأساسي في خط وسط برشلونة مما سيجعل النادي يستغني عن إيفان راكيتيتش في الصيف المقبل لأنه سيكون وقتها وصل لعمر الـ31 عامًا ولن يجدد النادي له.