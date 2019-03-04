رياضة | موعد مباراة اتحاد جدة ضد الريان في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة اتحاد جدة ضد الريان في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض نادي اتحاد جدة السعودي مباراة قوية ضد الريان القطري مساء اليوم الإثنين 4 مارس 2019 ويأتي ذلك في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

وتنطلق مباراة الاتحاد السعودي مع الريان القطري في دوري أبطال آسيا، مساء اليوم الإثنين وذلك في تمام الساعة 7:35 بتوقيت مدينة القاهرة و8:35 بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب "الجوهرة المشعة" بجدة.

وتعد مباراة قوية حيث يدخلها الاتحاد وعينه على تحقيق الثلاث نقاط على أرضه ووسط جمهوره أما الريان يريد استغلال تعثر العميد هذا الموسم وتحقيق الفوز أو العودة بنقطة.

وستكون مباراة الاتحاد مع الريان القطري في البطولة الأسيوية مذاعة عبر البث المباشر والحي على قناة بي إن سبورت 3 HD بصوت المعلقين؛ عصام الشوالي وسمير اليعثوبي.

ويقع نادي الاتحاد في المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال آسيا برفقة أندية؛ الريان القطري والوحدة الإماراتي ولوكوموتيف طقشند.