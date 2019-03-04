أوباميانج يراقب محمد صلاح عبر الهاتف

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يحتل النجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، مهاجم فريق أرسنال الإنجليزي، المركز الثالث في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي، برصيد 16 هدفا بعد محمد صلاح نجم ليفربول، برصيد 17 هدفا، وسيرجيو أجوريرو لاعب مانشستر سيتي برصيد 18 هدفا.

أوباميانج قال في تصريحات له مع إيان رايت عبر التليفزيون البريطاني: أراقب أرقام وأهداف الثنائي محمد صلاح وهاري كين، مهاجمي ليفربول وتوتنهام بشكل دائم.. المنافسة على لقب هداف الدوري الإنجليزي تشغلني بشكل دائم، عكس ما كان يحدث في الدوري الألماني.

مهاجم بروسيا دورتموند السابق أضاف، نعم، بالتأكيد أتابع وأراقب الموقف، دائمًا ما أفتح هاتفي بعد كل مباراة، أنت تعلم هذا الإحساس، عليك أن تراقب دائمًا ما يحدث.. في ألمانيا الوضع مختلف، فكنت أبحث عما إذا كان ليفاندوفسكي قد سجل هدفًا أم لا، ولكن هناك عليك أن تراقب كل المباريات لأنك تتابع أكثر من لاعب.

اللاعب تابع: مراقبتي لصلاح وكين وأجويرو رائعة، إنها جميلة، تحدِ رائع للمهاجم عندما يكون هناك منافسة من عدة مهاجمين في أكثر من نادِ آخر.