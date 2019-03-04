كريستيانو رونالدو يضم «الشبح» إلى أسطول سياراته.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يقتني النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، أسطولا من السيارات الفارهة، إلا أنه أضاف إلى أسطوله سيارة جديدة مؤخرا “رولز رويس”.

اللاعب السابق للفريق الملكي الإسباني ريال مدريد، نشر صورة له بجانب سيارته الجديدة “رولز رويس” التي يطلق عليها “الشبح”، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” وكتب تعليقا قال فيه: “تم إنجاز العمل”.

”الدون” بضمه سيارة “رولز رويس الشبح”، التي تصل تكلفتها إلى 436 ألف دولار أي ما يعادل (330 ألف جنيه) يستكمل أسطوله من السيارات الفاخرة بحسب ما ذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية.

أسطول السيارات الفارهة الذي يمتلكه اللاعب، البالغ من العمر 34 عاما، يضم طرزا مختلفة من سيارات “أستون مارتن وبوغاتي وفيراري ولامبورغيني وبي إم دبليو وبنتلي ومرسيديس ومازيراتي”.

رونالدو كان قد انتقل من ريال مدريد مقابل 130 مليون دولار الصيف الماضي، وبات نجما في يوفنتوس، حيث يتصدر قائمة هدافي البطولة الإيطالية برصيد 19 هدفا أحرزها خلال 25 جولة.