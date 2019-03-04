شكرا لقرائتكم خبر عن سييرا يعتمد خطة الانطلاقة «الآسيوية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

أنهى مدرب الاتحاد سييرا مخططاته الفنية لمواجهة الريان القطري الليلة على استاد الجوهرة بجدة، ضمن دوري أبطال آسيا للموسم الحالي، إذ أجرى تغييرات في خطوط الفريق الاتحادي بما يتناسب مع الأسلوب الفني الذي سيباغت به خصمه في الجانب القطري.

ويطمح المدرب الاتحادي لتحقيق أول انتصار للعميد في البطولة الآسيوية. وطالب سييرا لاعبيه بالعمل على تكثيف الجهود الفنية والسعي لتحقيق الفوز في مباراة الليلة.

من جانب آخر، عقد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أمس (الأحد) الاجتماع الفني المصاحب لمواجهة الاتحاد والريان في البطولة الآسيوية، إذ مثل نادي الاتحاد المنسق الإعلامي عمر بامصفر وإداريا الفريق فيصل عقيلي وسلطان ينبعاوي ومسؤول العلاقات العامة للفريق الأول خالد باريان، وتقرر أن يرتدي الفريق الاتحادي القميص الأصفر والأسود، بينما سيرتدي فريق الريان الأحمر والأسود.