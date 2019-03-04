الزعيم يستعد للعين بـ «تدريب مغلق»

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جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) عاود الفريق الهلالي تدريباته الاعتيادية عصر أمس (الأحد) بمران مغلق، تأهباً لمواجهة العين الإماراتي غداً الثلاثاء على استاد هزاع بن زايد في الجولة الأولى من دور المجموعات الآسيوية، ووضع المدرب زوران اللمسات الأخيرة للفريق الهلالي، إذ من المتوقع أن يعتمد على اللاعبين المحليين الذين شاركوا معه في المباريات السابقة، عدا اللاعب الموقوف آسيوياً سالم الدوسري الذي يتوقع أن يحل مكانه اللاعب هتان باهبري، وأوقف الدوسري نتيجة لطرده في نهائي النسخة ما قبل الماضية، فيما سيمثل الرباعي الأجنبي (الفرنسي غوميز، الإيطالي جيوفينكو، البرازيلي إدواردو، والأسترالي ديجينك) الذين تم اختيارهم في وقتٍ سابقٍ. ووصلت البعثة الهلالية إلى مدينة العين مساء أمس عبر طائرة خاصة، وكان في استقبالها وفد من فريق العين الإماراتي وعدد كبير من الجماهير الإماراتية المحبة للزعيم الآسيوي.

عاود الفريق الهلالي تدريباته الاعتيادية عصر أمس (الأحد) بمران مغلق، تأهباً لمواجهة العين الإماراتي غداً الثلاثاء على استاد هزاع بن زايد في الجولة الأولى من دور المجموعات الآسيوية، ووضع المدرب زوران اللمسات الأخيرة للفريق الهلالي، إذ من المتوقع أن يعتمد على اللاعبين المحليين الذين شاركوا معه في المباريات السابقة، عدا اللاعب الموقوف آسيوياً سالم الدوسري الذي يتوقع أن يحل مكانه اللاعب هتان باهبري، وأوقف الدوسري نتيجة لطرده في نهائي النسخة ما قبل الماضية، فيما سيمثل الرباعي الأجنبي (الفرنسي غوميز، الإيطالي جيوفينكو، البرازيلي إدواردو، والأسترالي ديجينك) الذين تم اختيارهم في وقتٍ سابقٍ. ووصلت البعثة الهلالية إلى مدينة العين مساء أمس عبر طائرة خاصة، وكان في استقبالها وفد من فريق العين الإماراتي وعدد كبير من الجماهير الإماراتية المحبة للزعيم الآسيوي.

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