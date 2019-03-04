المنتخب الأولمبي يبدأ الاستعداد لمواجهة مالاوى...

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جدة - عمرو شويل يبدأ المنتخب الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، معسكره اليوم الاثنين استعداداً للقاء نظيره المالاوى فى الثامنة مساء الجمعة المقبل باستاد بتروسبورت ضمن برنامج إعداد الفريق الأوليمبى لخوض نهائيات الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر نوفمبر المقبل، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 وتجنب الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى اختيار لاعبين من اندية الأهلى والزمالك والإسماعيلى بسبب ارتباطات انديتهم فى هذا التوقيت ببطولات أندية أفريقية كما سمح للاعبى الإنتاج الحربى والاتحاد السكندرى بالمشاركة مع أنديتهم فى مباراة الفريقين بالدورى يوم 7 مارس على أن ينضموا بعدها للمعسكر. وضمت القائمة اللاعبين.. • عمر رضوان • شهاب الدين • محمود جاد • مصطفى شوبير أسامه جلال • محمود مرعى • أحمد رمضان • محمود جابر • أحمد يوسف • شريف رضا • يوسف الجوهرى • أمام عاشور • مصطفى محمد • حمد ياسر ريان • كريم العراقى • كريم يحيى • محمد دسوقى • أحمد أبو الفتوح • عمر سعد • اكرم توفيق • أحمد مصطفى • أحمد حمدى • غنام جمعة • عمار حمدى • إسلام عطية • ناصر منسى من جانبه أكد شوقى غريب على أهمية المباراة باعتبارها أمام منافس يستعد بقوة للقاء منتخب زامبيا بطل الأمم الأفريقية للشباب فى الدور الثانى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات البطولة.

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