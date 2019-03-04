شكرا لقرائتكم جهاز الزمالك يحذر محمود علاء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث جهاز الزمالك مع محمود علاء مدافع الفريق بضرورة استكماله فترة علاجه كاملة خاصة أن اللاعب مازال أمامه ما يقرب من أسبوع فى برنامجه العلاجى من إصابة العضلة الضامة حتى لا يتم التسرع فى عودته وتتفاقم الإصابة وهو ما حرص اللاعب على تأكيده أن كل تركيزه فى استكمال برنامجه التأهيلى كاملاً قبل العودة للمشاركة.

تتضاءل فرص لحاق محمود علاء بمباراة الزمالك القادمة أمام جورماهيا القادمة خاصة أن اللاعب يسعى أن يكون جاهزا بنسبة مائة بالمائة قبل العودة للمشاركة مع الفريق الأبيض خلال المرحلة المقبلة خاصة أنه يرغب أن يكون جاهزاً بأفضل صورة قبل المشاركة مع الفريق والتواجد أيضاً فى معسكر المنتخب الوطنى خلال شهر مارس الجارى.

من المقرر أن يحسم البرنامج التأهيلى القدرة النهائية لمحمود علاء على اللحاق بمباراة جورماهيا من عدمه إلا أنه حتى الآن يخضع اللاعب لذلك البرنامج التأهيلى قبل المواجهة التى ستجمع الفريق الأبيض بنظيره الكينى، يوم 10 مارس الجارى، فى الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية.