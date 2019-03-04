شكرا لقرائتكم خبر عن تاكيس جونيس يطالب لاعبى دجلة باستغلال نشوة الفوز على إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد اليونانى تاكيس جونيس، المدير الفنى لوادى دجلة، بأداء لاعبي فريقه فى مباراة إنبى التى جمعتهما أمس الأحد، على ملعب بترو سبورت فى إطار منافسات الجولة 25 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والتى انتهت بفوز الفريق الدجلاوى بنتيحة 2/1.

وطالب جونيس من لاعبيه استغلال نشوة الفوز على إنبى بثنائية والقفز للمركز الـ 12 بعد حصد 26 نقطة، لمواصلة الانتصارات والفوز فى المواجهة المقبلة على طلائع الجيش والمقرر لها 11 مارس، خاصة وأن الفريق الدجلاوى يقدم أداء جيد.

رفع وادى دجلة رصيده للنقطة 26 محتلاً المركز الـ12، فيما توقف رصيد انبي عند النقطة 21 محتلاً المركز الثامن عشر.