شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. بعثة الزمالك تصل القاهرة بعد الانتصار على بترو أتلتيكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصل بعثة الزمالك برئاسة إسماعيل يوسف إلى القاهرة، فى التاسعة صباح اليوم الإثنين، قادمة من أنجولا وذلك علي متن الطائرة الخاصة التي تم توفيرها لتلك الرحلة البيضاء وذلك بعد انتهاء الفريق من مواجهة بترو أتلتيكو الأنجولي في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بالكونفدرالية.

كان الزمالك قد أحيا آماله فى الكونفدرالية بالفوز على بترو أتلتيكو الأنجولى، بهدف نظيف سجله المغربى حميد أحداد، فى المباراة التى جمعت بين الفريقين، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، التى أقيمت على ستاد 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية "لواندا".

وجاء مشوار الزمالك فى دور المجموعات ببداية غير موفقة بالهزيمة أمام جورماهيا الكينى فى الجولة الأولى بأربعة أهداف مقابل هدفين فيما تعادل بهدف لمثله فى مباراتيه أمام نصر حسين داى الجزائرى فى الجولة الثانية وبترو أتليتكو الأنجولى فى الجولة الثالثة ثم حقق الفوز على الفريق الأنجولى بملعبه ليصبح رصيد الفريق الأبيض 5 نقاط.