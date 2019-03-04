شكرا لقرائتكم خبر عن طنطا يفقد جهود علاء البدري ويستعيد جودة والعشري قبل مباراة الاوليمبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ أيمن المزين المدير الفني لفريق طنطا البحث عن بديل لعلاء البدري الجناح الأيمن للفريق والذي تأكد غيابه عن مباراة الأوليمبي بسبب حصوله علي الإنذار الثالث خلال مباراة الفريق أمام الرجاء التي اقيمت الخميس الماضي بإستاد طنطا وانتهت بفوز طنطا بهدفين مقابل هدف واحد .

وبدأ المزين في تجهيز عدد من البدائل لاختيار أحدهما للمشاركة في مباراة الأوليمبي المقبلة بديلا لعلاء البدري الذي يعتبر أحد العناصر الأساسية في الفريق الطنطاوي منذ تولي المزين القيادة الفنية للفريق الطنطاوي.

كما قرر المزين الاعتماد علي الثنائي محمد جودة مهاجم الفريق ومحمد العشري مدافع ابناء السيد البدوي خلال المباراة المقبلة وذلك عقب تعافيهم من الاصابة التي لحقت بهما خلال مباراة بلدية المحلة.