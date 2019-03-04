ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد الجولة الـ 26

عمرو ابوبكر

واصل الإيطالي المُخضرم "فابيو كوالياريلا" مهاجم فريق سامبدوريا، تألقه في السيريآ هذا الموسم، حيث صعد لصدارة هدافي الدوري الإيطالي. ورغم أنّ الدولي البرتغالي "كريستيانو رونالدو" مهاجم يوفنتوس، لم يهز شباك نابولي الذي فاز به فريقه بهدفين لهدف، لكنه لا يزال في الصدارة مناصفٍة مع "كوالياريلا". وإليكم ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد انتهاء الجولة السادسة والعشرين: لاعب سامبدوريا "فابيو كوالياريلا" 19 هدفًا. لاعب يوفنتوس "كريستيانو رونالدو" 19 هدفًا.

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