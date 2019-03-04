الزمالك يغادر أنجولا بعد مواجهة بترو أتليتكو

يغادر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من أنجولا في الثانيه فجر اليوم للعودة للقاهرة بعد الانتهاء من خوض مباراة بترو أتليتكو.
وكان الزمالك قد حل ضيفا على بترو أتليتكو الأنجولي على أرضه في الجولة الرابعة من دوري المجموعات لمسابقة الكونفدرالية الإفريقية.
ونجح الزمالك في تحقيق الفوز على بترو أتليتكو بهدف مقابل لا شئ بتوقيع المغربي حميد أحداد المحترف في صفوف الفريق الأبيض.
وأضاف الزمالك في جعبته 3 نقاط، ليصبح الفريق في رصيده 5 نقاط بالمجموعة.
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