القائمة النهائية لـ"بتروجت" لمواجهة الأهلي



اختار محمد عودة المدير الفنى لبتروجت 22 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الأهلى اليوم فى الجولة السادسة والعشرين للدوري.

جاءت القائمة على النحو التالى :

حراسة المرمى :محمد أبو النجا - على فرج.



حمادة طلبة -أحمد عفيفي -حميد ماو -إبراهيم القاضي - محمود عماد - محمد صبحي - أحمد لالا - أحمد تمساح - علي عيد - أحمد السباعي - حسام حسن - عبد الرحمن السويسي - مؤمن إبراهيم - أحمد عبد الرسول - أحمد العجوز - احمد زولا - محمود صلاح - أحمد سالم صافي - محمد فييرا - كريس جادي.

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