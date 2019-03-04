رياضة | موعد مباراة الأهلي ضد بتروجت في الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الأهلي ضد بتروجت في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه النادي الأهلي منافسه فريق بتروجت، مساء اليوم الإثنين في الساعة السابعة على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وستنقل مواجهة بتروجت والأهلي في الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز عبر قناتي "Nile sport" وأيضاً "ON sport HD" الرياضية.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث وفي رصيده 48 نقطة، في المقابل يقع فريق بتروجيت في المركز الثالث عشر برصيد 25 نقطة.

ويتواجد 6 لاعبين داخل النادي الأهلي مهددين بالغياب عن مباراة القمة أمام الزمالك يوم 30 مارس الاجري وتعد مباراة بتروجيت هي الأخيرة للأحمر في الدوري المصري قبل مواجهة القلعة البيضاء.

ويعد المهددين من الأهلي هم : محمد الشناوى، وعلي معلول، وعمرو السولية، وكريم نيدفيد، وجيرالدو، وأحمد الشيخ.