رياضة | جمال عبد الحميد: نفخنا لاعبي الزمالك و"جروس" مظلوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جمال عبد الحميد: نفخنا لاعبي الزمالك و"جروس" مظلوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأ جمال عبدالحميد،نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، مشجعي القلعة البيضاء بعد الفوز على بترو أتليتكو بهدف نظيف، مما يعزز آماله للصعود لدور الثمانية في بطولة الكونفيدرالية.

وقال "عبدالحميد" في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع سعيد حساسين، المذاع على فضائية "الرافدين+" مساء الأحد: "مكسب الزمالك اليوم يؤكد أن اللاعبين شعروا بالمسؤولية وكريستيان جروس مظلوم، كلنا قعدنا نقول إن الزمالك أحسن نادي والزمالك يكسب أي حد، واللي بيلعبوا بره زي اللي بيلعبوا جوه وهذا جعل اللاعبين اتنفخت وإحنا كمان ومش مصدقين".