رياضة | بشرى لصلاح.. مباريات ليفربول أسهل من مانشستر سيتي حتى التتويج بالدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بشرى لصلاح.. مباريات ليفربول أسهل من مانشستر سيتي حتى التتويج بالدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خطف نادي مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة عن ليفربول بعد مرور 29 جولة من البريميير ليج.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 71 نقطة بفارق نقطة عن ليفربول صاحب المركز الثاني برصيد 70 نقطة.

ويتبقى لفريق مانشستر سيتي 9 مباريات حتى نهاية الدوري الإنجليزي ومثلهم لفريق ليفربول المحترف به محمد صلاح.

مباريات مانشستر سيتي المتبقية في الدوري الإنجليزي

ويلعب مانشستر سيتي ضد واتفورد وتوتنهام هوتسبير وليستر سيتي وكارديف سيتي على أرضه في ملعب الاتحاد بينما يخرج لمانشستر يونايتد وفولهام وكريستال بالاس وبيرنلي وبرايتون خارج ملعبه.

مباريات ليفربول المتبقية في الدوري الإنجليزي

ويستضيف ليفربول على ملعبه بيرنلي وتوتنهام هوتسبير وتشيلسي وهيديرسفيلد وولفرهامبتون بينما يخرج لفولهام وساوثهامبتون وكارديف سيتي ونيوكاسل يونايتد على ملعبهم.

رؤوف خليف يدافع عن محمد صلاح: انظروا إلى ميسي

دافع رؤوف خليف المعلق التونسي بقناة بي إن سبورتس عن الدولي محمد صلاح جناح منتخب مصر وليفربول الإنجليزي في ظل انخفاض مستواه هذا الموسم.

وقال رؤوف خليف في تصريحات تليفزيونية: "محمد صلاح أفضل هداف في الدوري الإنجليزي والأرقام تتحدث عنه ومن الطبيعي للغاية أنّ يتعرض لبعض الانتقادات لهبوط مستواه في بعض المباريات".

وأضاف رؤوف خليف: "انظروا إلى ليونيل ميسي نجم برشلونة فهو أهدر أهدافًا أول أمس أمام ريال مدريد في مباراة الكلاسيكو فلماذا لم ينتقده البعض.. محمد صلاح قيمة عربية وخطف الأضواء في الموسمين الماضيين وربما لن يبقى في الدوري الإنجليزي في الموسم المقبل فالاغراءات الكبيرة أنّ كانت ستكون من برشلونة أو ريال مدريد أو يوفنتوس أو ربما يدخل فريق أخر كبير على الخط".

جوزيه مورينيو يهاجم ليفربول

هاجم جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد نادي ليفربول بعد تعادله أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي.

وقال مورينيو في تصريحات تلفزيونية: "أعتقد أن ليفربول ليس الفريق الذي اعتدنا على رؤيته منذ أشهر قليلة عندما كان كل شيء يسير في صالحه.. فرصة صلاح أمام بيكفورد كانت من الممكن أن تسجل هدفا ولا أعتقد أن هذه الأمور الصغيرة أصبحت غير جيدة لكنه كان يمكن أن يسجلها حتى لو بقدمه اليمنى أو بتسديدة سيئة أو كرة مرتدة من الحارس".

وأضاف مورينيو: "في آخر مباراة لي مع مانشستر يونايتد ضد ليفربول ، سجلوا هدفين بالخطأ لمصلحة الريدز ، كانت لديهم اللحظات وأعتقد أنهم لا يعيشون وقتهم المفضل الآن".

كيف استعان برشلونة بـ"نيمار" لقهر باريس سان جيرمان

نجح نادي برشلونة الإسباني في حسم صفقة انتقال فرينكي دي يونج بصعوبة بالغة بعد منافسة شرسة مع باريس سان جيرمان الفرنسي وذلك خلال فترة الميركاتو الشتوي.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية بعض من تفاصيل صفقة انضمام الدولي الهولندي فرينكي دي يونج إلى برشلونة بعد تأكيدها على استعانة البارسا بعدة أسلحة، من أجل حسم الصفقة متفوقاً على سان جيرمان.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن إدارة النادي برشلونة قد كشفت لفرينكي دي يونج عن رسائل شخصية عبر "الواتساب"، استلمها مدراء النادي من نيمار، يطلب فيها العودة من جديد إلى برشلونة نادماً على خطوة رحيله إلى باريس.

واستطاع نادي برشلونة أن يحصل على توقيع الشاب دي يونج ويهزم بذلك باريس سان جيرمان في صراع الميركاتو الشتوي الحالي.

ويشعر نيمار بندم شديد بعد انتقاله إلى باريس وابتعاده عن الأضواء، واللعب بجوار كيليان مبابي الذي يتصارع على ضمه الأندية الأوروبية الكبرى من بينهم برشلونة وريال مدريد.

من الأغنى في العالم.. ريال مدريد أم برشلونة؟

تفوق نادي ريال مدريد الإسباني على غريمه التقليدي برشلونة فيما يتعلق بالأندية الأكثر دخلًا في العالم خلال الموسم الماضي.

ووفقا لقائمة "ديلويت" لأغنى أندية كرة القدم في العالم، فإن ريال مدريد كان النادي الأكثر دخلًا في الموسم الماضي بـ665 مليون جنيه إسترليني.

وتعد هذه المرة هي الـ12 التي يعتلي فيها نادي العاصمة الإسبانية قائمة أكثر الأندية دخلًا في العالم خلال الأعوام الـ22 الأخيرة.

وحل الغريم التقليدي برشلونة في المركز الثاني في قائمة "ديلويت" التي نشرتها شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، بعدما حقق دخلا قيمته 612 مليون جنيه إسترليني.

وجاء مانشستر يونايتد الإنجليزي في المركز الثالث بـ590 مليونا، متفوقا على غريمه مانشستر سيتي الذي حل في المركز الخامس بـ504 ملايين جنيه إسترليني، واحتل بايرن ميونيخ الألماني المركز الرابع في القائمة بـ557 مليون جنيه إسترليني.

واحتلت 4 أندية إنجليزية المراكز من السابع إلى العاشر في القائمة، حيث حل ليفربول سابعًا بـ455 مليون جنيه إسترليني، متفوقا على الثامن تشيلسي "448 مليونا"، والتاسع أرسنال "389 مليونا"، والعاشر توتنهام "379 مليونا".

دي يونج يعجل رحيل راكيتيتش عن برشلونة

اقترب نادي برشلونة من الاستغناء عن أحد نجومه بسبب التعاقد مع فرانكي دي يونج لاعب أياكس أمستردام الهولندي مقابل 86 مليون يورو.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية عن اقتراب رحيل الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش من برشلونة بعد التعاقد مع دي يونج.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن دي يونج سيكون اللاعب الأساسي في خط وسط برشلونة مما سيجعل النادي يستغني عن إيفان راكيتيتش في الصيف المقبل لأنه سيكون وقتها وصل لعمر الـ31 عامًا ولن يجدد النادي له.