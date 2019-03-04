شكرا لقرائتكم المسابقات تجتمع اليوم لإعلان عقوبات الأسبوع الـ 25 للدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعقد لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين، اجتماعا اليوم الاثنين، بمقر الجبلاية، لمناقشة تقارير مراقبى المباريات والحكام لمباريات الأسبوع الـ25 من عمر الدورى التى اختتمت منافساتها أمس الأحد.

تضم لجنة المسابقات، عامر حسين رئيسا وعضوية كل من: اللواء محمد على، العميد حمدى عاشور، عز الدين أحمد، حماده الشربينى رئيس منطقة القاهرة، وخالد رفعت مدير التسويق السابق فى الزمالك.