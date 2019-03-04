شكرا لقرائتكم اليوم.. بعثة الزمالك تصل القاهرة بعد الفوز الأفريقي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تصل بعثة الزمالك برئاسة إسماعيل يوسف إلى القاهرة، فى التاسعة صباح اليوم الإثنين، قادمة من أنجولا وذلك على متن الطائرة الخاصة التى تم توفيرها لتلك الرحلة البيضاء وذلك بعد انتهاء الفريق من مواجهة بترو أتلتيكو الأنجولى فى الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بالكونفدرالية.

كان الزمالك قد أحيى آماله فى الكونفدرالية بالفوز على بترو أتلتيكو الأنجولى، بهدف نظيف سجله المغربى حميد أحداد، فى المباراة التى جمعت بين الفريقين، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، التى أقيمت على استاد 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية "لواندا".

وجاء مشوار الزمالك فى دور المجموعات ببداية غير موفقة بالهزيمة أمام جورماهيا الكينى فى الجولة الأولى بأربعة أهداف مقابل هدفين فيما تعادل بهدف لمثله فى مباراتيه أمام نصر حسين داى الجزائرى فى الجولة الثانية وبترو أتليتكو الأنجولى فى الجولة الثالثة ثم حقق الفوز على الفريق الأنجولى بملعبه ليصبح رصيد الفريق الأبيض 5 نقاط.