شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة المسابقات تجتمع اليوم لمناقشة تقارير الأسبوع الـ25 للدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين، اجتماعا اليوم الاثنين، بمقر الجبلاية، لمناقشة تقارير مراقبى المباريات والحكام لمباريات الأسبوع الـ25 من عمر الدورى التى اختتمت منافساتها أمس الأحد.

تضم لجنة المسابقات، عامر حسين رئيسا وعضوية كل من: اللواء محمد على، العميد حمدى عاشور، عز الدين أحمد، حماده الشربينى رئيس منطقة القاهرة، و خالد رفعت مدير التسويق السابق فى الزمالك.