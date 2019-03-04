شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة المسابقات تجتمع اليوم لمناقشة تقارير الأسبوع الـ25 للدوري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين، اجتماعا اليوم الاثنين، بمقر الجبلاية، لمناقشة تقارير مراقبى المباريات والحكام لمباريات الأسبوع الـ25 من عمر الدورى التى اختتمت منافساتها أمس الأحد.
تضم لجنة المسابقات، عامر حسين رئيسا وعضوية كل من: اللواء محمد على، العميد حمدى عاشور، عز الدين أحمد، حماده الشربينى رئيس منطقة القاهرة، و خالد رفعت مدير التسويق السابق فى الزمالك.
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة المسابقات تجتمع اليوم لمناقشة تقارير الأسبوع الـ25 للدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.