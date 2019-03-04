شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية فى دور الـ 16 بكأس مصر لرجال كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم الأثنين ، مواجهات قوية فى إطار منافسات دور الـ 16 بكأس مصر للرجال الموسم المحلى 2018 / 2019 .

و يشهد هذا الدور لقاءات بين كلا من ، سموحة مع الطيران وسبورتنج مع الزمالك وأصحاب الجياد مع الشمس والأهلى مع الحوار .

فيما يشهد نفس الدور أيضا لقاءات بين كلا من ، 6 أكتوبر مع الجزيرة و هليوبوليس مع البنك الأهلى و الأوليمبى مع الزهور و مدينة نصر مع طلائع الجيش .