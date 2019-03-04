شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة دمنهور يطالب بـ"حكام دوليين" لمباراة فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب مجلس إدارة دمنهور برئاسة إيهاب عبد الله من عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام، ضرورة تعيين طاقم حكام دولى لمباراة دمنهور القادمة أمام فريق فاركو الخميس المقبل ضمن منافسات المجموعة الثالثة بدوري القسم الثاني.

وأرجع رئيس دمنهور هذا الطلب إلى الأخطاء التحكيمية المتكررة من جانب بعض الحكام ضد فريقه خلال المباريات السابقة، خاصة مباراة أبوقير الماضية وهو ما نتج عنه فقدان الفريق العديد من النقاط فى مشوار البحث عن الصعود لدورى الممتاز من جديد.

على جانب آخر واصل الفريق استعداته القوية تحت، قيادة مديره الفنى هاني العقبي، وظهر من خلال تدريبات الفريق بمستوى متميز جميع وأصرارهم علي مصالحة الجماهير البحرواية بالفوز علي فاركو والعودة بقوة لدخول ألي المنافسة علي صدارة المجموعة الثالثة

يذكر أن دمنهور يحتل المركز الثالث بترتيب جدول المجموعة الثالثة برصيد35نقطة وبفارق ثلاثة نقاط عن المنصورة وطنطا أصحاب الصدارة.