مشاهدة مباراة الوحدة ولوكوموتيف طشقند بث مباشر 4-3-2019 دوري ابطال اسيا 2019

الوحدة ولوكوموتيف طشقند بث مباشر , دوري ابطال اسيا 2019 المجموعات المجموعة الثانية الجولة الاولي , في افتتاحية مباريات دور المجموعات من دوري ابطال اسيا هذا الموسم سنكون علي موعد مع مباراة الوحدة الاماراتي ولوكوموتيف طشقند الاوزباكي في لقاء سيقام علي ملعب الفريق الاوزباكي في مباراة لحساب المجموعة الثانية من البطولة والتي تضم ايضا كلا من اتحاد جدة السعودي والريان القطري.

المباراة اليوم ستكون فرصة للفريقين لتحقيق بداية وانطلاقة جيدة في تلك البطولة خاصة ان المجموعة متوازنة ومستوي الفرق فيها متساوي ومتشابه تقريبا وسيسعي فريق الوحدة بقيادة نجمه الاول اسماعيل مطر لتحقيق الانتصار والعودة بالنقاط الثلاث من اجل تصدر تلك المجموعة منذ البداية والوصول لدور ثمن النهائي.

بطاقة المباراة.دوري ابطال اسيا

المجموعات

المجموعة الثانية

الجولة الاولي

موعد المباراة

يوم الاثنين 4 مارس 2019

الساعة الواحدة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة

الساعة الثالثة ونصف مساءا بتوقيت الامارات

بين سبورتس الرياضية

يفتقد نادي الوحدة الإماراتي، لجهود بعض لاعبيه في مواجهة هامة للغاية أمام لوكوموتيف طشقند الأوزبكي، ضمن مباريات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

ويحل الوحدة ضيفًا على نظيره لوكوموتيف طشقند الأوزبكي، غدًا الإثنين، ضمن مباريات الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا على ملعب “لوكوموتيف”.