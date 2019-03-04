مباراة الوحدة الإماراتي ولوكوموتيف طشقند بث مباشر 4-3-2019

يفتقد نادي الوحدة الإماراتي، لجهود بعض لاعبيه في مواجهة هامة للغاية أمام لوكوموتيف طشقند الأوزبكي، ضمن مباريات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

ويحل الوحدة ضيفًا على نظيره لوكوموتيف طشقند الأوزبكي، غدًا الإثنين، ضمن مباريات الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا على ملعب “لوكوموتيف”.

ويغيب عن الوحدة 3 لاعبين بسبب الإصابة التي لحقت بهم مؤخرًا، وهم إسماعيل مطر ويحيى الغساني، وأيضًا سالم سلطان بسبب الإيقاف.

ويسعى الوحدة لتحقيق الفوز في أولى مبارياته بدور المجموعات بدوري أبطال آسيا ليكون دافعًا قويًا للاعبين في المباريات المتبقية في البطولة.

غادر بعثة فريق الوحدة بطائرة خاصة عبر مطار أبوظبي إلى العاصمة الأوزبكية طشقند صباح اليوم؛ لمواجهة فريق لوكوموتيف يوم بعد غد الاثنين، ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2019. ويترأس البعثة عبدالله سالم الجنيبي، المدير التنفيذي للنادي، وتضم بجانبه فهد مسعود إداري الفريق، والهولندي تين كات مدرب الفريق وطاقمه، إضافة إلى 21 لاعباً، و ويخوض «العنابي» المباراة بمعنويات كبيرة، بعد الفوز الكبير على بني ياس 4-1، في «الجولة الـ17» لدوري الخليج العربي، ويغيب عن «أصحاب السعادة» المدافع سالم سلطان، بسبب تعرضه للطرد في آخر مباريات الفريق ببطولة العام الماضي قارياً، بالإضافة إلى يحيى الغساني الذي لا يزال يعاني من الإصابة، ويخضع لبرنامج علاجي خاص، حتى يتم تجهيزه للمباريات القادمة