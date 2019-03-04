النشرة الرياضية| علي فرج ونور الشربيني يكتبان التاريخ.. والزمالك يقرر رفع الإيقاف عن كهربا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

جاء يوم الأحد ملتهبًا بعدما تُوج لاعب الإسكواش المصري، علي فرج -المصنف الأول عالميًا-، ببطولة العالم للإسكواش (رجال)، وفي سياق متصل، فازت لاعبة الإسكواش المصرية، نور الشربيني، ببطولة العالم للإسكواش للسيدات للمرة الثالثة في تاريخها، بالإضافة قيام إدارة الكرة بنادي الزمالك بإخطار السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق، برفع الإيقاف عن محمود كهربا صانع ألعاب الفريق.

علي فرج ونور الشربيني يكتبان التاريخ في بطولة العالم للإسكواش

تُوج لاعب الإسكواش المصري، علي فرج -المصنف الأول عالميًا-، ببطولة العالم للإسكواش (رجال) التي استضافتها شيكاغو الأمريكية 2019، للمرة الأولى في تاريخه.

الأهلي يحدد موعده سفره إلى الكونغو لمواجهة فيتا كلوب بالأبطال

أكد سمير عدلي، المدير الإداري بالجهاز الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، أنه تقرر سفر بعثة الفريق الأحمر إلى الكونغو فجر الأربعاء المقبل، استعدادًا لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي.

الزمالك يقرر رفع الإيقاف عن كهربا

أخطرت إدارة الكرة بنادي الزمالك السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق، برفع الإيقاف عن محمود كهربا صانع ألعاب الفريق.

لاعب الجونة ينضم للمنتخب الكاميروني

تلقى نادي الجونة، خطابا رسميا من الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، من أجل ضم جوناثان أنجويم، الظهير الأيسر للفريق للمنتخب خلال معسكر شهر مارس.

بالفيديو.. الزمالك يُشعل مجموعته بالكونفدرالية ويتجاوز بترو أتليتكو بهدف

حقق الزمالك فوزًا صعبا على مضيفه بترو أتليتكو الأنجولي بهدف نظيف في الجولة الرابعة من دور المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية.

بالفيديو.. يوفنتوس يخطف فوزًا مثيرًا من نابولي في مباراة البطاقات الحمراء

خطف فريق يوفنتوس فوزا مثيرا، مساء اليوم الأحد، أمام مضيفه نابولي، بنتيجة هدفين لهدف، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 26 بالدوري الإيطالي.