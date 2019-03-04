رياضة | صبحي: المنتخب ظلمني ورفضت الدكة بسبب عصام الحضري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صبحي: المنتخب ظلمني ورفضت الدكة بسبب عصام الحضري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد صبحي حارس مرمى الداخلية أنه رفض الجلوس كبديل لعصام الحضري عندما تزاملا في نادي الإسماعيلي.

وأوضح محمد صبحي في تصريحات تليفزيونية أنه رحل عن الإسماعيلي لأسباب خارجة عن إرادته تخص إدارة النادي فقط مشيرًا إلى أنه شعر بالإهانة في أيامه الأخيرة بقلعة الدراويش بعد رفض تحمل تكاليف علاجه.

وأضاف صبحي: "مستواي يؤهلني للتواجد في المنتخب، لكنني تعرضت للظلم مع المنتخب بسبب تجاهل الإعلام لي وحدث ذلك في مباراة تونس 2014 بعد أن فضل شوقي غريب الدفع بعصام الحضري، بسبب الضغط الإعلامي".

تغيير في تشكيل الأهلي أمام بتروجت

استقر الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الدفع بمروان محسن في خط الهجوم أمام ضيفه بتروجت على استاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري المصري.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام بتروجت

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط: هشام محمد - كريم نيدفيد - ناصر ماهر - حسين الشحات - رمضان صبحي

خط الهجوم: مروان محسن

ويشارك مروان محسن على حساب جونيور أجايي الذي تعرض لإصابة خفيفة في التدريب الأخير قبل مباراة بتروجت.

موعد مباراة الأهلي وبتروجت في الدوري المصري والقنوات الناقلة

يستعد الفريق الأول للنادي الأهلي لخوض مباراة صعبة أمام فريق بتروجت يوم الإثنين في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتُلعب مباراة الأهلي وبتروجت على استاد "بتروسبورت" وذلك يوم الإثنين، والموافق 4 مارس 2019 في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وستنقل مواجهة بتروجيت والأهلي في الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز عبر قناتي "Nile sport" وأيضاً "ON sport HD" الرياضية.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث وفي رصيده 48 نقطة، في المقابل يقع فريق بتروجيت في المركز الثالث عشر برصيد 25 نقطة.

ويمكنكم متابعة البث المباشر والحي لمباراة الأهلي وبتروجيت في الأسبوع السادس والعشرين من بطولة الدوري المصري وذلك عبر موقع الخليج 365 الرياضي.

الأهلي والزمالك يتصارعان على عامر عامر حارس الإنتاج

فتح نادي الإنتاج الحربي الباب أمام الأهلي الزمالك للتفاوض على ضم عامر عامر حارس الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحدد الإنتاج الحربي مبلغ 30 مليون جنيه لبيع عامر عامر في الصيف والذي يتردد أنه وقع للأهلي بينما دخل الزمالك في مفاوضات معه لإفساد الصفقة.

أغلى 5 مدربين في الدوري المصري

ارتفعت أسعار المدربين في الدوري المصري 2018 – 2019 بشكل كبير ويتصدر الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لبيراميدز قائمة أغلى المدربين هذا الموسم.

1- الأرجنتيني رامون دياز مدرب بيراميدز ومعاونوه يحصلون على 200 ألف دولار شهرياً ما يعادل 3 ملايين و600 الف جنيه.

2- السويسري كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك ومعاونوه يحصلون على 180 ألف دولار شهريًا أى ما يعادل 3 ملايين و200 ألف جنيه.

3- الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي ومعاوناه يحصلون على 125 ألف دولار شهريًا ما يعادل مليونين و250 ألف جنيه.

4- البلجيكى سيدومير يانيفسكي المدير الفني للإسماعيلي ومعاونوه يحصلون على 45 ألف دولار شهرياً ما يعادل 800 ألف جنيه.

5- اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لوادى دجلة يحصل على 25 ألف دولار شهريًا أي ما يعادل 450 ألف جنيه.

إجمالي صفقات الأهلي في يناير

أنفق النادي الأهلي ما يقارب من 214 مليون جنيه لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير الماضي.

وضم الأهلي حسين الشحات من العين الإماراتي مقابل 5 ملايين دولار بالإضافة إلى ما تنازل عنه اللاعب لناديه السابق من أجل العودة إلى مصر وارتداء الفانلة الحمراء.

وتعاقد الأهلي مع حمدي فتحي من إنبي مقابل 30 مليون جنيه وياسر إبراهيم من سموحة بـ30 مليون جنيه ومحمد محمود من وادي دجلة بـ20 مليون جنيه ومحمود وحيد من المقاصة بـ15 مليون جنيه ورمضان صبحي من هيديرسفيلد الإنجليزي بـ18 مليون جنيه وجيرالدو دا كوستا من أول أغسطس الأنجولي بـ3 ملايين جنيه ونصف وإسماعيل الليثي من الاتصالات بمليوني جنيه.

صفقات الأهلي في يناير

حسين الشحات بـ90 مليون جنيه

حمدي فتحي بـ30 مليون جنيه

ياسر إبراهيم بـ30 مليون جنيه

محمد محمود بـ20 مليون جنيه

محمود وحيد من المقاصة بـ15 مليون جنيه

رمضان صبحي بـ18 مليون جنيه

جيرالدو دا كوستا بـ3 ملايين جنيه ونصف

إسماعيل الليثي بمليوني جنيه

محمود كهربا مطلوب في أندرلخت البلجيكي

أبدى مسئولو نادي أندرلخت البلجيكي اهتمامًا بالحصول على خدمات محمود كهربا لاعب فريق الزمالك خلال الموسم الجديد بعد متابعة بعض التسجيلات له.

ويضع مسئولو أندرلخت محمود كهربا تحت المراقبة لنهاية الموسم الجاري قبل البت في مصيره بشكل نهائي سواء بالتعاقد معه أو صرف النظر عنه.

ويدرس مسئولو أندرلخت إرسال وفد إلى القاهرة لمتابعة محمود عن قرب وإعداد تقرير مفصل عنه.