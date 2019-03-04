انت الان تتابع فاروق: فوز الزمالك بدون كهربا وعلاء أثبت قوة الفريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:سعد الدين محمود ٠٣ مارس ٢٠١٩ - ١١:٢٣ م
يرى هيثم فاروق، مدافع الزمالك السابق، أن فوز الفريق الأبيض، مساء اليوم الأحد على مضيفه بترو أتلتيكو الأنجولي، يؤكد أنه يملك لاعبين رائعين قادرين على إحداث الفارق. وحقق الزمالك فوزًا غاليًا حققه على مضيفه بترو أتلتيكو بهدف مقابل لا شيء، في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الرابعة بدور المجموعات في بطولة الكونفدرالية الإفريقية، ليرفع رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثالث خلف نصر حسين داي المتصدر برصيد 7 نقاط، وجورماهيا صاحب المركز الثاني برصيد 6 نقاط، بينما توقف رصيد بترو أتليتكو عند 4 نقاط في المركز الثالث.
وأوضح فاروق جعفر، خلال تواجد بالاستوديو التحليلي لقناة beIN SPORTS، أن فوز الزمالك خارج ملعبه على بترو أتلتيكو أنعش آمال الفريق في بطولة الكونفيدرالية، مؤكدًا أن الاستفاقة المتأخرة أفضل من عدم وجودها. وتابع: «حفاظ الزمالك على نظافة شباكه لأول مرة في هذه المباراة، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها
وأوضح فاروق جعفر، خلال تواجد بالاستوديو التحليلي لقناة beIN SPORTS، أن فوز الزمالك خارج ملعبه على بترو أتلتيكو أنعش آمال الفريق في بطولة الكونفيدرالية، مؤكدًا أن الاستفاقة المتأخرة أفضل من عدم وجودها.
وتابع: «حفاظ الزمالك على نظافة شباكه لأول مرة في هذه المباراة، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق والغيابات العديدة، التي على رأسها محمود علاء، وطارق حامد، ومحمود عبد المنعم كهربا، أثبت أن لاعبي الفريق يستحقون الإشادة حتى لو لم يقدموا الأداء المثالي في اللقاء».
مدافع المنتخب الوطني السابق، اختص بإشادته خط دفاع الزمالك، مؤكدًا أنهم قدموا مباراة كبيرة، ولم يقعوا في الأخطاء إلا نادرًا، وأن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للقلعة البيضاء أدار المباراة بشكل جيد.
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