انت الان تتابع قمة الطائرة..الأهلي يهزم الزمالك ويعزز صدارته للدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٤ مارس ٢٠١٩ - ١٢:٤٢ ص

فوز غالي حققه الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي على غريمه التقليدي فريق الزمالك بثلاثة أشواط مقابل شوط، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين في ختام مباريات الدور الأول لبطولة الدوري العام، التي أقيمت على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية قدم لاعبو الأهلي عرضاً قوياً ونجحوا في مواصلة النتائج المتميزة منذ انطلاق الدور الأول حيث حقق رجال الكرة الطائرة بالفريق الأحمر الفوز السابع على التوالي واستحقوا صدارة جدول الترتيب برصيد 20 نقطة، بينما توقف رصيد الزمالك عند 15 نقطة في المركز الثاني.

الزمالك دخل اللقاء بقوة ونجح في حسم الشوط الأول لصالحه بنتيجة 25-20 لصالح الأهلي، لكن سرعان ما عاد لاعبو الأهلي ودخلوا اللقاء بقوة ونجحوا في الفوز بالشوط الثاني 25-18، ثم فاز الأهلي بالشوط الثالث 25-18، واختتم اللقاء بالفوز بالشوط الرابع 25-20.لاعبو الأهلي تحت قيادة المدير الفني ميدو مصيلحي استطاعوا

الزمالك دخل اللقاء بقوة ونجح في حسم الشوط الأول لصالحه بنتيجة 25-20 لصالح الأهلي، لكن سرعان ما عاد لاعبو الأهلي ودخلوا اللقاء بقوة ونجحوا في الفوز بالشوط الثاني 25-18، ثم فاز الأهلي بالشوط الثالث 25-18، واختتم اللقاء بالفوز بالشوط الرابع 25-20.

لاعبو الأهلي تحت قيادة المدير الفني ميدو مصيلحي استطاعوا حسم اللقاء لصالحهم في الشوط الرابع، وقتلوا اللقاء من خلال اعتمادهم على الإرسال القوي المتنوع الذي تبادل على لعبه عبدالله عبدالسلام، وأحمد سعيد، وأحمد صلاح مع تكوين حائط صد قوي من الثنائي عبدالحليم عبو وأحمد عبدالعال.

تفوق الأهلي في الإرسال أصاب لاعبو الزمالك باليأس في الشوط الرابع الذي انتهى لصالح الأهلي 25-20، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد للزمالك.