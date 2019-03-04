انت الان تتابع تفاصيل مكالمة أمير مرتضى مع لاعبي الزمالك في أنجولا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ٠٣ مارس ٢٠١٩ - ١٠:١٨ م

حرص أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، على إجراء اتصال هاتفي ببعثة الفريق، فى أنجولا، عقب الفوز على بترو أتليتكو الأنجولى فى الجولة الرابعة لدور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية، حيث وجه أمير مرتضى، التهنئة للاعبين والجهاز الفنى بقيادة كريستيان جروس على الفوز وحصد النقاط الثلاث للمباراة. وأشاد المشرف العام على قطاع الكرة بالقلعة البيضاء خلال اتصاله بالأداء القتالي والرجولى، وتقديم مباراة جيدة أمام فريق يضم مجموعة من اللاعبي المميزين.

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وطالب أمير مرتضى، من اللاعبين مواصلة الانتصارات، والتركيز فى المباراتين المقبلتين بالكونفدرالية، من أجل الصعود لدور الربع نهائي من البطولة الإفريقية. وحقق الزمالك فوزا غاليا على نظيره بترو أتليتكو بهدف مقابل لا شيء في اللقاء، الذي أقيم بينهما مساء اليوم في الجولة الرابعة من مباريات دور المجموعات بالكونفيدرالية،