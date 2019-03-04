تفاصيل مكالمة أمير مرتضى مع لاعبي الزمالك في أنجولا

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تحرير:محمد حسن صيام ٠٣ مارس ٢٠١٩ - ١٠:١٨ م
حرص أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، على إجراء اتصال هاتفي ببعثة الفريق، فى أنجولا، عقب الفوز على بترو أتليتكو الأنجولى فى الجولة الرابعة لدور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية، حيث وجه أمير مرتضى، التهنئة للاعبين والجهاز الفنى بقيادة كريستيان جروس على الفوز وحصد النقاط الثلاث للمباراة. وأشاد المشرف العام على قطاع الكرة بالقلعة البيضاء خلال اتصاله بالأداء القتالي والرجولى، وتقديم مباراة جيدة أمام فريق يضم مجموعة من اللاعبي المميزين.
وطالب أمير مرتضى، من اللاعبين مواصلة الانتصارات، والتركيز فى المباراتين المقبلتين بالكونفدرالية، من أجل الصعود لدور الربع نهائي من البطولة الإفريقية. وحقق الزمالك فوزا غاليا على نظيره بترو أتليتكو بهدف مقابل لا شيء في اللقاء، الذي أقيم بينهما مساء اليوم في الجولة الرابعة من مباريات دور المجموعات بالكونفيدرالية،
وحقق الزمالك فوزا غاليا على نظيره بترو أتليتكو بهدف مقابل لا شيء في اللقاء، الذي أقيم بينهما مساء اليوم في الجولة الرابعة من مباريات دور المجموعات بالكونفيدرالية، الشوط الأول من المباراة دخله الزمالك بهدوء شديد لاستكشاف الخصم، في الوقت الذي لم تظهر أي خطورة منه، ووضح أن لاعبي الزمالك افتقدوا للانسجام بعد دخول أكثر من لاعب في التشكيلة الأساسية.
ورفع الزمالك رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثاني من جدول ترتيب المجموعة الرابعة بمسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية خلف جورماهيا صاحب المركز الأول برصيد 6 نقاط، بينما توقف رصيد بترو أتليتكو عند 4 نقاط في المركز الثالث.
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