انت الان تتابع يوفنتوس يهزم نابولي ويبتعد بصدارة الدورى الإيطالى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد فرج ٠٤ مارس ٢٠١٩ - ١٢:٢٦ ص

حقق فريق يوفنتوس فوزًا ثمينا على نظيره نابولي بهدفين مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ملعب سان باولو فى قمة منافسات الجولة السادسة والعشرين، من مسابقة الدوري الإيطالي، وجاءت المباراة قوية وسريعة من جانب الفريقين، حاول أصحاب الأرض السيطرة على منتصف الملعب، وفي الدقيقة 25 تتغير المباراة تماما ويضطر ميريت حارس مرمى نابولى لعرقلة كرستيانو رونالدو ،ليشهر الحكم البطاقة الحمراء للحارس ويحتسب ركلة حرة مباشرة نفذها بيانيتش بإتقان داخل الشباك معلنًا عن أول أهداف السيدة العجوز.

وأضاف الألماني إيمري تشان الهدف الثانى ليوفنتوس بعد عرضية رائعة من البرتغالى كانسيلو، قابلها الألمانى برأسية داخل شباك أوسبينا في الدقيقة 39. وفي الشوط الثاني استحوذ لاعبو نابولي على منطقة وسط الملعب، ومع الدقيقة 47 يتعرض بيانيتش للطرد بعد لمس الكرة باليد، ليكمل الفريقين المباراة بعشرة لاعبين. وفي

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