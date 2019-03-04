الامارات | شباب الأهلي يعترض على تغيير موعد مباراته مع الوصل في نصف نهائي كأس رئيس الدولة

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يعترض على تغيير موعد مباراته مع الوصل في نصف نهائي كأس رئيس الدولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعترض شباب الأهلي على قيام اتحاد كرة القدم إجراء تغيير في موعد مباراته مع الوصل في الدور نصف النهائي لمسابقة كأس رئيس الدولة لكرة القدم لتلعب 16 الجاري بدلا من موعدها السابق يومي 14 و15 من ذات الشهر، إذ عبر مدير الفريق الأول بنادي شباب الأهلي محمد أحمد حمدون عن استغرابه من التعديل المفاجئ الذي حدث في تغيير تواقيت مباراتي الدور نصف النهائي لمسابقة كأس رئيس الدولة، مشيرا الى أن هذا التغيير في مواعيد المباراة ستترتب عليه أضرارا كثيرة بالنسبة لهم في النادي منها الإدارية والفنية، في حين تمسك نادي الوصل بدوره بإقامة المباراة في موعدها الجديد الذي حدده اتحاد الكرة خلال مراسم إجراء القرعة التي سحبت اليوم الاحد بمقر اتحاد الكرة في دبي وأوقعت الفريقين معا.

وقال محمد أحمد حمدون في تصريحات صحافية عقب مراسم إجراء القرعة" يجب أن تكون روزنامة المسابقات التي يضعها اتحاد الكرة واضحة منذ بداية الموسم وقد تفاجأنا بالتغيير الذي حدث في مواعيد مباراتي الدور نصف النهائي على الرغم من أن اتحاد الكرة كان قد حدد من قبل مواعيد مسبقة وفقا لخطاب رسمي تسلمه النادي في هذا الخصوص وسنعمل بالتشاور مع إدارة النادي لبحث هذا الامر ".

من جهته تمسك نادي الوصل على على لسان عضو مجلس نادي إدارة نادي الوصل، مشرف الفريق حميد يوسف بإقامة مباراة فريقه مع شباب الأهلي في موعدها الجديد، مشيرا أن الوصل لديه أسبابه ومبرراته في هذا الخصوص نظرا لارتباطاته في دوري أبطال آسيا للأندية.