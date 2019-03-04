شكرا لقرائتكم خبر عن تزكية الفيصل بعضوية «التنفيذي الآسيوي» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

زكت الجمعية العمومية الـ38 للمجلس الأوليمبي الآسيوي رئيس اللجنة الأوليمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عضوا في المكتب التنفيذي للمجلس الأوليمبي الآسيوي، ورئيسا للجنة التعليم لـ4 أعوام قادمة.

وشهدت الجمعية التي عقدت أمس (الأحد)، في العاصمة التايلندية بانكوك، فوز الشيخ أحمد الفهد الصباح برئاسة المجلس الأوليمبي الآسيوي بالتزكية للأعوام الـ4 القادمة، وانطلقت أعمال الجمعية العمومية بإطلاع أعضاء الجمعية العمومية على تقارير التضامن الأولمبي، واتحاد اللجان الأوليمبية، والمحكمة الرياضية الدولية، إلى جانب لجان المجلس الأوليمبي الآسيوي خلال الفترة الماضية، وتقرير عن الألعاب الأوليمبية القادمة المقامة في طوكيو 2022.

على الصعيد ذاته، عقد رئيس اللجنة الأوليمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عددا من الاجتماعات الجانبية على هامش أعمال الجمعية العمومية الـ38 للمجلس الأوليمبي الآسيوي أمس (الأحد)، في بانكوك، والتقى برئيس المجلس الأوليمبي الآسيوي الشيخ أحمد الفهد الصباح، وتم خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون وإمكانية الاستفادة من البرامج المشتركة والسعي إلى تطوير الرياضة الأوليمبية، كما التقى برئيس الجمعية الدولية للرياضة للجميع الذي بحث معه سبل تطوير وتعزيز الرياضة للجميع، والاستفادة من البرامج المشتركة بين الطرفين.