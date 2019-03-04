شكرا لقرائتكم خبر عن «صراع الثيران» في مهرجان الإبل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

تضمنت فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة العديد من المفاجآت للجمهور، من خلال احتضان فعاليات جديدة تنفذ لأول مرة بالمملكة وبعضها لأول مرة بالشرق الأوسط؛ ما أعطى المهرجان صبغة «العالمية» والتميز في نسخته الحالية.

ومن الفعاليات التي تنفذ للمرة الأولى بالمهرجان وبمنطقة الشرق الأوسط، جاءت مصارعة الثيران التي تقدمها فرقة أمريكية تنفذ العرض لأول مرة خارج الولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة نحو 150 ثورا. وشهدت منافذ البيع لتذاكر فعالية تحدي ركوب الثيران، التي تُجرى في قرية الفعاليات بالمهرجان، ازدحاما كبيرا من الجماهير الراغبة في حضور الفعالية، التي تُجرى يوميّا من الساعة الثامنة وحتى التاسعة مساء.

وتعد هذه الرياضة من الرياضات الصعبة التي تعتمد على التحدي في البقاء على الركوب لمدة أطول.

يذكر أن الفرقة الأمريكية الخاصة لعروض تحدي ركوب الثيران تحضر للمرة الأولى خارج أمريكا، وتشهد العروض حضورا غفيرا من شتى الجماهير، سواء الخليجيين أو الشخصيات الأجنبية، لمشاهدة العروض المثيرة التي تُجرى للمرة الأولى.